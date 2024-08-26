Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü nedeni ile Ahlat'ta yapılan törende ekrana yansıyan birkaç saniyelik bir görüntü vatandaşların radarına takıldı. Görüntü sosyal medyada 'Bahçeli, Erdoğan'ın elini öpecekti' paylaşımlarına neden oldu.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında 76 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de yerini aldı. Törenin hediye verildiği bölümünde Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın elini tutarak tokalaştığı sırada fazlaca eğilmesi dikkat çekti.

Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüÖzel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelmesi için MHP Genel Başkanı Bahçeli anons edildi. Erdoğan tarafından, Bahçeli'ye üzerinde ay yıldız bulunan bir tablo hediye edildi. Hediye takdimi sırasında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru yaptığı hareket esi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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