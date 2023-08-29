Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ ÖZEL

Türk basketbolu için geçtiğimiz yıldan bu yana çok önemli iki gelişme yaşandı. Alt yaş kategorilerinde Kosova Milli Takımı formasını başarıyla terleten ve kendi yaş kategorilerinin en iyileri olan 2007 doğumlu pivot Rrezon Elezaj ile 1.92'lik point guard Edin Baçevac, Türk statüsüne alındı.

KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Beşiktaş Kulübü'nün yoğun çabalarıyla Türkiye'ye getirilen iki Balkanlı oyuncu, siyah beyazlı takımın U-16 takımı, BGL takımı ve A takımı ile antrenmanlarda kendilerini geliştirmeye başladı. Bu esnada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetici Haluk Yıldırım'ın yoğun çabaları ile hem Rrezon hem de Edin, ülkemize kazandırıldı.

1 YILDA 2.07'DEN 2.18 METREYE UZADI

İkisi de Kosova kökenli ve sporcu ailelerden gelen yıldız adaylarından pivot Rrezon Elezaj, yaklaşık 1 sene önce Beşiktaş'la antrenmanlara başladığında 2.07 metre boyundaydı. 2007'li Rrezon, 1 senede tam 11 santimetre uzadı.

Beşiktaş altyapısında hazırlıklarına devam eden Rrezon, BGL ve U-16 takımlarıyla antrenman yapıyor. Özel hocalarla gelişimin, sürdürüyor. Sezon içerisinde Elezaj'ın A takıma katılması bekleniyor.

3 FEDERASYON TEKLİFTE BULUNDU AMA...

Rrezon Elezaj için Fransa, Slovenya ve Almanya devredeydi. Oyuncuya federasyon nezdinde vatandaşlık vermek istediler. Beşiktaş hamle yaparak Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte el ele verip Rrezon'u aldı ve Türk vatandaşlığına geçişini tamamladı.

EDİN, MASADAN ALINDI!

Sırbistan'da Novi Pazar doğumlu olan Edin Baçevac, aynı zamanda Kosova'da yaşıyordu ve Kosova Federasyonu bünyesi altında çalışmalarını sürdürüyordu. Türkiye'ye karşı Kosova'nın oynadığı U-16 karşılaşmasında 33 sayı atan 2007 doğumlu point guard, Beşiktaş'ın hamlesiyle Türkiye'ye getirildi.

Almanya Federasyonu'nun vatandaşlık ve her türlü imkanı sunduğu Edin, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hamlesiyle âdeta 'masadan alındı'.

BAÇEVAC'IN TARZI LUKA DONÇİÇ'E BENZİYOR

1.92 boyundaki Edin Baçevac, 16 yaşını doldurmuş olmasına rağmen çalışmalarını A takımla sürdürüyor. Tarzı Luka Donçiç'e benzeyen Edin, muhtemelen 2007 jenerasyonunda Türk Milli Takımı ile de mücadele etmeye başlayacak. Türk basketbolu, NBA ve EuroLeague potansiyelli iki genç yeteneği hem federasyon hem de Beşiktaş Basketbol nezdindeki kritik hamlelerle bünyesine katmış oldu.