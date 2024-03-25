Türkiye bir alanda daha zirveyi kimselere bırakmadı. Avrupa ve ABD'yi solladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2023 yılına ait İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu açıkladı.

Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke konumunda. Raporda geniş tanımlı işsizliğin ABD'de yüzde 7,2, AB'de ortalama yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 22,8 olduğu aktarıldı.

Raporda, "2023’te Türkiye’de dar tanımlı işsizlik yüzde 9,4 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,8 iken AB üyesi 27 ülke ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,2 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,2’dir. ABD’de ise Ocak 2024 itibarıyla dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 3,7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2’dir" ifadeleri kullanıldı.

Çalışabilir 65,4 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı olduğu belirtilirken her 5 kadından yalnızca 1’inin kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabildiğine dikkat çekildi. Rapora göre geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 38,8, geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 48,8 oranında.

EN YÜKSEK GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİĞE SAHİP ÜLKELER

Avrupa ve ABD'de Türkiye'nin en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip olan ülke olduğu vurgulanan raporda en yüksek orana sahip ülkeler listelendi.

Raporun ilgili kısmında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında da en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülkedir. Avrupa ülkeleri içinde ikinci en yüksek geniş tanımlı işsizlik oranına sahip ülke yüzde 20,4 ile İspanya’dır. İspanya’da dar tanımlı işsizlik ise yüzde 12,3’tür.

Avrupa ülkeleri içinde geniş tanımlı işsizlik oranı en yüksek olan üçüncü ülke İtalya (yüzde 18,1), dördüncü ülke İsveç (yüzde 17) ve beşinci ülke ise Yunanistan’dır (yüzde 16,8).

Avrupa ülkeleri arasında geniş tanımlı işsizlik oranı en düşük olan ilk üç ülke ise Polonya (yüzde 4,9), Malta (yüzde 5,3) ve Macaristan’dır (yüzde 6,2)."

KATİ ORANI YÜZDE 34,1

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2023’te yüzde 48,3 olurken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı ise yüzde 34,1 olarak meydana geldi.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,3 iken KATİ oranı yüzde 19,5 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65,7 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,9 olarak hesaplandı.