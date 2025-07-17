Türkiye bu yasak aşkı konuşmuştu! Güzide Duran Fikret Orman ile Bodrum’da yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan manken Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Bodrum’da kameralara yakalandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kameralara yakalanan Güzide Duran ile Fikret Orman, gümrükteki pasaport işlemlerinin ardından Yunan adalarına doğru yola çıktı.

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ESKİ EŞİ İHANET İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Aksoy, geçtiğimiz yıllarda "ihanet" iddiasıyla Duran'a dava açmıştı.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran Aksoy, 4 Ağustos 1980 Mersin doğumludur. Türk sunucu, model ve oyuncu olan Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisidir. Güzide Duran, 13 Nisan 2008’de iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. Çiftin Selin ve Emir adında iki çocuğu var.Modellik kariyerinde dünya çapında ünlü markalarla çalışan Güzide Duran; Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer aldı.

Redstar, Revlon, Replay, L’Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklamlarında rol aldı. Modelliğin yanı sıra televizyon ve sinemada da adından söz ettiren Duran, Star TV’de yayınlanan “Proje Moda” yarışmasında sunucu ve jüri üyesi oldu. Ayrıca “Yeşil Işık”, “90-60-90” ve “Kurşun Asker” gibi projelerde oyunculuk yaptı.