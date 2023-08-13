Türkiye Bulgaristan milli maçını şifresiz kanalda

A Milli Erkek Basketbol Takımı bu akşam İstanbul'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye Bulgaristan milli maçını şifresiz kanalda

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

12 Dev Adam FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.
İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor. A Milli Takım, grubun ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.
Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.
İLK 2 SIRA ÇAPRAZ EŞLEŞECEK
C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

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