Türkiye Büyük Britanya'ya 9-5l yendiı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 9-5 mağlup etti.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın sabah seansında Ukrayna'yı 19-6'lık skorla geçen Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Büyük Britanya, 3. dakikada 2-0 öne geçse de Türkiye, Gülen Selin Yüksel'in etkili oyunuyla ilk devreyi 4-3 önde bitirdi.
Müsabakanın kalanında Hanzade Dabbağ'ın golleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, havuzdan 9-5 galip ayrıldı. Milli takımda Hanzade Dabbağ 6 golle en skorer oyuncu oldu.
D Grubu'nda günün diğer maçlarında Büyük Britanya, İrlanda'yı 21-3, Sırbistan da Ukrayna'yı 18-10 yendi.
Grup maçlarıyla devam edecek organizasyonda Türkiye, yarın saat 21.00'de İrlanda ile karşılaşacak.
(AA)