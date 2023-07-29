Türkiye Büyük Britanya'ya 9-5l yendiı

17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı. Türkiye, ikinci

KAYNAK: AA
Türkiye Büyük Britanya'ya 9-5l yendiı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 9-5 mağlup etti.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın sabah seansında Ukrayna'yı 19-6'lık skorla geçen Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Büyük Britanya, 3. dakikada 2-0 öne geçse de Türkiye, Gülen Selin Yüksel'in etkili oyunuyla ilk devreyi 4-3 önde bitirdi.

Müsabakanın kalanında Hanzade Dabbağ'ın golleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, havuzdan 9-5 galip ayrıldı. Milli takımda Hanzade Dabbağ 6 golle en skorer oyuncu oldu.

D Grubu'nda günün diğer maçlarında Büyük Britanya, İrlanda'yı 21-3, Sırbistan da Ukrayna'yı 18-10 yendi.

Grup maçlarıyla devam edecek organizasyonda Türkiye, yarın saat 21.00'de İrlanda ile karşılaşacak.
(AA)

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
185 yıl önce ilim ve din Yazarlar
185 yıl önce ilim ve din
Oppenheimer: Çok Hoş Bir Ölüm Şekli Yaratan Adam! Yazarlar
Oppenheimer: Çok Hoş Bir Ölüm Şekli Yaratan Adam!
Türkiye olarak, 21,5 yılda bir trilyon dolar kaybettik Yazarlar
Türkiye olarak, 21,5 yılda bir trilyon dolar kaybettik
Yerel seçimlerden sonra ne olacak? Yazarlar
Yerel seçimlerden sonra ne olacak?
Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın! Yazarlar
Serinlemek isterken ölümcül hastalığa yakalanmayın!
Bu kez Şimşek çaktı Erdoğan fena çakıldı Yazarlar
Bu kez Şimşek çaktı Erdoğan fena çakıldı
T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ