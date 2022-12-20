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Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü

(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Talat Caferi ile görüştü.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:58
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Talat Caferi ile görüştü

Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü
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Şentop ve beraberindeki heyet, Caferi tarafından başkent Üsküp'teki Meclis binasında karşılandı.

Basın mensupları karşısında tokalaşan Şentop ve Caferi, ardından basına kapalı olarak heyetler arası görüşmeye geçti.

Edinilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Şentop, görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması konusunda karşılıklı gösterilen çabanın önemine değinerek, parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ortak çabayla ulaşmış olduğu seviyeden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Şentop, "Bu iyi ilişkilerimizi, ikili düzeyde olduğu gibi çok-taraflı platformlarda da geliştirmeliyiz." dedi.

Son dönem hem bölgesel, hem de küresel düzeyde karşılaşılan sorunların, birlikte hareket etmeyi zorunlu kıldığını belirten Şentop, "Balkanlardaki barış ve istikrarın korunması, Avrupa'nın güvenliği için de son derece önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın gelecek yıl Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığının yanı sıra Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sürecinin Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasının önemine işaret eden Meclis Başkanı Şentop, üstlenecekleri görevden dolayı başarı dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop, ayrıca Kuzey Makedonya'daki terör örgütü FETÖ yapılarına dikkati çekti.

Şentop, Türkiye'nin, FETÖ iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi ve örgütle bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilmeleri konularında somut adım beklentisini aktardı.

Meclis Başkanı Şentop, FETÖ’nün, sadece Türkiye’nin değil Kuzey Makedonya’nın ulusal güvenliği için de ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Öte yandan Kuzey Makedonya Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caferi ise Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki güçlü geleneksel dostluk ve ortaklığa işaret ederek, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin özellikle meclisler seviyesinde olmak üzere tüm düzeylerde dinamik olduğunu ifade etti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 30. Kuruluş yıldönümünde dönem başkanlığı devralan Türkiye’yi tebrik eden Caferi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine de değinerek bu doğrultuda Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) özel katkılarını vurguladı.

Caferi, Türkiye ile NATO kapsamındaki başarılı işbirliğinin yanı sıra özellikle askeri eğitim, Kuzey Makedonya ordusunun teçhizat ihtiyaçlarına yapılan hibeler ve barış operasyonlarına birlikte katılımına verdikleri büyük öneme dikkati çekti.

Kuzey Makedonya meclisinin açıklamasına göre, taraflar, müzakerelerin son aşamada olduğu iki ülke arasındaki ikili "Serbest Ticaret Anlaşması"nın revize edilmesi ve güncellenmesi konusuna da değindi.

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