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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:32
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri belli oldu. 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 312 milyon dolar azalışla 74 milyar 804 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ekim'de 75 milyar 116 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 213 milyon dolar artışla 113 milyar 967 milyon dolardan 114 milyar 180 milyon dolara çıktı.

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