Türkiye dijital risk altında. Seçim yaklaştıkça siber saldırılar arttı

"Hackerlar"ın kimlik avı ve truva atı saldırılarında en çok Türkiye hedef alınıyor. Seçim yaklaştıkça siber saldırıların sayısı arttı. Günde kötü amaçlı 400 binden fazla dosya tespit ediliyor.

Türkiye dijital risk altında. Seçim yaklaştıkça siber saldırılar arttı

Küreselleşen teknoloji ile birlikte dijitalleşmeyle birlikte tehditlerde beraberinde geliyor. O tehdidin adı da Siber saldırılar. Türkiye'de seçime 7 gün kaldı. İşte seçimin yaklaşmasıyla birlikte Siber saldırılar da arttı. Virüsler, siber saldırılar ise bunlardan en bilinenler.

Ekonomim gazetesinden Şeref Oğuz’un yazısına göre günde neredeyse 400 binden fazla kötü amaçlı dosya tespit ediliyor. Bu sayı her geçen yıl artıyor.

Öyle bir hale geldik ki artık bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin sistemlerini ve verilerini bu gelişen tehditlerden korumak için güçlü siber güvenlik önlemlerini uygulamaları, ortaya çıkan tehditlere karşı tedbirler almaları ve en son güvenlik trendlerini ve en iyi uygulamaları takip ederek bu doğrultuda proaktif önlemler almaları kritik bir önem taşıyor.

Siber güvenlikteki en büyük tehditlerden biri, kimlik avı saldırıları… Bu saldırılar, kullanıcılardan kimlik bilgilerini çalmayı amaçlayan sahte web siteleri, e-postalar ve mesajlar yoluyla gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak, fidye yazılımı saldırıları, işletmelerin ve hükümetlerin faaliyetlerini durdurarak büyük maddi zararlar veriyor.

Siber suçlular, bu saldırıları gerçekleştirmek için sürekli olarak yeni taktikler geliştiriyorlar. Bu nedenle, siber güvenlik şirketlerinin de saldırılara karşı sürekli olarak yeni önlemler geliştirmesi gerekiyor.

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, Kazakistan’da bu yıl 8’incisini düzenlediği Siber Güvenlik META 2023 etkinliğinde Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesi ve dünya çapındaki dijital tehdit ortamındaki gelişmeleri paylaştı.

Özellikle hükümetleri, işletmeleri ve endüstriyel kuruluşları hedef alan en büyük siber tehditler ve gelecekte siber güvenlik ortamını etkileyecek eğilimleri dile getirdi. Kimlik avı saldırıları ve Truva Atı saldırılarında Türkiye öne çıkıyor.

EN ÇOK KİMLİK AVI SALDIRILARI MISIRLI KULLANICILARA YAPILDI

Sosyal mühendislik siber saldırılarını derinlemesine inceleyen Kaspersky, META bölgesinde en yaygın olan kimlik avı saldırıları hakkında bilgiler paylaştı. 2022 yılının ilk çeyreği ile 2023’ün ilk çeyreği karşılaştırıldığında, Mısır (%49), BAE (%33), Katar (%88), Umman (%28), Kuveyt (%27) ve Bahreyn (%20) özelindeki kullanıcılara yönelik kimlik avı saldırılarında artışlar tespit edildi. Öte yandan, Suudi Arabistan’daki kimlik avı saldırılarında, 2022’nin aynı dönemine kıyaslandığında bu senenin ilk çeyreğinde %1’lik hafif bir gerileme yaşandığı görüldü.

Afrika bölgesinde, 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla 2023 yılının ilk çeyreğinde Güney Afrika (%7), Nijerya (%53) ve Kenya’da (%87) kimlik avı saldırıları artış gösterdi. Türkiye’de ise 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla 2023’ün aynı döneminde %53’lük bir artış gözlemlendi.

Yeni kötü amaçlı yazılım aileleri ve siber saldırı kampanyaları, 2023’ün ilk çeyreğinde arttı. Bu saldırılarda bankacılık hedefli Truva Atı saldırıları yaygın.

Bu artışın en fazla rastlandığı ülke ise %238’lik bir oranla Türkiye oldu. Genel olarak, Orta Doğu da 2023'ün ilk çeyreğinde bankacılık hedefli Truva Atı saldırılarında; Kuveyt (%218), Mısır (%186), Suudi Arabistan (%168), Umman (%115), Katar (%99), BAE (%67) ve Bahreyn (%33) özelinde bir artış görüldü. Nijerya (%268) ve Kenya’da da (%129) artış görüldü.

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