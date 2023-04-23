Türkiye en büyük 4'üncü köprüsü için gün sayıyor

Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sona gelindi. 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü, 28 Nisan'da hizmete açılacağı bildirildi.

Türkiye en büyük 4'üncü köprüsü için gün sayıyor

Patronlar dünyasının haberine göre; Türkiye’nin en büyük 4’üncü köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan’da hizmete açılmaya hazırlandığı bildirildi.

Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacağı vurgulandı.

28 Nisan'da Erdoğan'ın katılımıyla açılacak ve vatandaşın hizmetine sunulacak köprünün maliyeti, 1 milyar 350 milyon TL. Seyhan Nehri üzerine inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanarak ortasına metro hattının geçmesi için bir bölüm ayrıldı.

MET-GÜN İnşaat tarafından yapılan köprü üzerinde vatandaşların yürüyerek karşıya geçebilmesi için kaldırım bölümü, bunun yanında bisiklet yolu da yer alıyor.

Adana'yı ikiye bölen nehrin tamda üzerinde konuşlanan köprüde bayram olmasına rağmen çalışmalar sürüyor, açılış için hazırlıklar yapılıyor.

Köprünün hizmete girmesinden sonra Adana trafiğinde yüzde 30 rahatlama bekleniyor.

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