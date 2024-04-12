Türkiye enflasyonda Venezuela'yı bile geçti. Sonunda da bu da oldu. Adım adım dünya liderliğine

Uzun bir süre dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip olan Venezuela enflasyon sıralamasında Türkiye’nin altına indi.

Latin Amerika ülkesinde 2024 yılının Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,2, yıllık enflasyon ise yüzde 67,8 oldu. Şubat ayında Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 75,9 olmuştu.

Türkiye'de ise şubat ayında yüzde 67,07 olan yıllık resmi enflasyon, mart ayında yüzde 68,5'e yükselmişti.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye'de mart ayı enflasyonunu yüzde 124,63 olarak hesaplarken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart enflasyonunu yüzde 78,25 olarak açıklamıştı.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Resmi enflasyon hesaplamalarına göre Türkiye, mart ayında dünyada yüksek enflasyon liginde Venezuela'yı geride bırakarak enflasyon sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi.

Arjantin yüzde 276'lık enflasyonla ilk sırada yer alırken, Suriye yüzde 140'lık oranla ikinci, iflas eden Lübnan yüzde 123'lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Uzun bir süre listenin ilk sırasında yer alan Venezuela ise beşinci sıraya kadar geriledi.

MADURO DUYURDU: VENEZUELA'DA 12 YILIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Venezuela, aylık enflasyon oranlarının son 12 ayda yüzde 50'nin altında olması ile birlikte Aralık 2021 itibarıyla beş yıllık hiperenflasyondan çıkmıştı.

Venezuela'da son zamanlarda enflasyonun gerilemesinde, ülkedeki dolarizasyon, kamu harcamalarındaki ve kredi hacmi artışındaki düşüş ve petrol ihracatındaki artış önemli bir etken oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen ay yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurmuştu.

ABD yaptırımları sebebiyle 2016 yılında ağır bir ekonomik ve siyasi krize yuvarlanan Venezuela'da enflasyon oranı 2018'de yedi haneye kadar yükselmişti.