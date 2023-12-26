Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı değişti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Turgay Olcayto görevinden istifa etti.

Turgay Olcayto’nun yerine ise yeni başkan Vahap Munyar seçildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Doğan Şentürk seçilirken Başkan yardımcısı ise İhsan Yılmaz oldu.

Sibel Güneş'in ise genel sekreterliğe devam edeceği öğrenildi. Turgay Olcayto, 15 Ocak’ta Antalya’ya yerleşeceğini açıkladı.

VAHAP MUNYAR KİMDİR?

1958 yılı Malatya doğum olan Vaha Munyar, İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Munyar, 1978’de mesleğe ilk kez adım attı. 1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi.

Öte yandan Munyar Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı.1992’de ise Munyar Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü.