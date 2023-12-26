Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı değişti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Vahap Munyar seçildi. Vahap Munyar kimdir?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Turgay Olcayto görevinden istifa etti.

Turgay Olcayto’nun yerine ise yeni başkan Vahap Munyar seçildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Doğan Şentürk seçilirken Başkan yardımcısı ise İhsan Yılmaz oldu.

Sibel Güneş'in ise genel sekreterliğe devam edeceği öğrenildi. Turgay Olcayto, 15 Ocak’ta Antalya’ya yerleşeceğini açıkladı.

vahapmunyar-3icr-cover.jpg

VAHAP MUNYAR KİMDİR?

1958 yılı Malatya doğum olan Vaha Munyar, İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Munyar, 1978’de mesleğe ilk kez adım attı. 1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi.

Öte yandan Munyar Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı.1992’de ise Munyar Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü.

Son Haberler
Kahve diyeti ne kadar yararlı Sağlık
Kahve diyeti ne kadar yararlı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Gündem
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü Gündem
Toprak kaymasında kömürlüğün kopan parçaları çocuk parkına düştü
Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı Gündem
Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı Gündem
Kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş Dünya
İsrail askerlerine savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş