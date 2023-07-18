Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç trafikten men edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 369 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Türkiye genelinde trafik denetimi: 369 araç trafikten men edildi



EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için 12-13 Temmuz tarihlerinde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Kontrollerde, 11 bin 174 trafik kural ihlali belirlenerek işlem yapıldı. 3 bin 468 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal ettiği, 2 bin 303 sürücü ya da yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı ve 1606 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi. Denetimler sonucu 369 araç trafikten men edilirken, 18 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DENETİMİ

Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 14-16 Temmuz tarihleri arasında 37 bin 554 araca yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 1169 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 3 sürücünün uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Kontrollerde, 52 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET DENETİMİ

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle kazaların önlenmesi amacıyla 14-16 Temmuz tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 23 bin 65 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Bu sürücülerden 657'sinin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. 335 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 2 bin 990 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 307 motosiklet/motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda, 580 motosiklet/motorlu bisiklet trafikten men edilirken, 42 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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turkiye-genelinde-trafik-denetimi369-aractrafikten-men-edildi-8102-dhaphoto2.jpg

turkiye-genelinde-trafik-denetimi369-aractrafikten-men-edildi-8102-dhaphoto3.jpg

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