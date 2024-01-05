Türkiye hamsiden 25 milyon dolar kazandı

Haberdenizde.com'da yer alan habere göre, Türkiye, geçen yıl hamsi ihracatında önemli bir gelir elde etti. 26 farklı ülkeye toplam 14 milyon dolarlık hamsi satan Türkiye, bir önceki yıla göre ihracat gelirini 3 milyon dolar artırdı. Son iki yılda ise hamsi ihracatından elde edilen toplam döviz girdisi 24 milyon 882 bin 508 dolar oldu.

EN ÇOK FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA TALEP ETTİ

Hamsi ihracatında en çok talep gören ülkeler Fransa, Belçika ve Almanya oldu. 2023 yılında Fransa’ya 4 milyon 831 bin 138 dolar, Belçika’ya 4 milyon 86 bin 121 dolar, Almanya’ya ise 1 milyon 349 bin 308 dolar değerinde hamsi satıldı. Bu üç ülke, hamsi ihracatının yüzde 75’ini oluşturdu.

2023 yılında 26 ülkeye 3 milyon 54 bin 263 kilogram hamsi ihraç edilirken, 2022 yılında bu rakam 2 milyon 102 bin 628 kilogramdı. 2023 yılında hamsi ihracatından elde edilen döviz girdisi ise 13 milyon 745 bin 45 dolar olarak gerçekleşti.

Hamsi ihracatı yapılan ülkeler arasında Somali, Kenya ve Malezya gibi uzak ve sıcak ülkeler de yer aldı. Ayrıca Fransa, Belçika ve Almanya’nın yanı sıra Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Ukrayna, İspanya, KKTC, Hollanda, İsveç, Suriye, İsviçre, Azerbaycan-Nahçivan, Yunanistan, Kanada, Romanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Özbekistan, Lübnan, Irak, Moldavya gibi ülkeler de Türkiye’den hamsi aldı.