Hamsi ihracatını bile solladı. Biz yemiyoruz ama Asyalılar bayılıyor

2023 yılında Türkiye’den 2 milyon 50 bin 343 kilogram deniz salyangozu ihracatı yapıldı. Bu ihracat karşılığında ise 22 milyon 637 bin 304 dolar döviz girdisi elde edildi.

İhracatta ilk sırayı Güney Kore Cumhuriyeti aldı. Güney Kore, 916 bin 200 kilogram deniz salyangozu aldı.

İkinci sırayı 330 bin 100 kilogram ile Çin Halk Cumhuriyeti alırken üçüncü sırayı ise 398 bin 27 kilogram ile İspanya aldı.

Devamında ise Japonya, Tayvan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya takip etti.

HAMSİYİ SOLLADI

Hamsi ihracatından ise 3 milyon 54 bin 263 kilogram karşılığı 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi elde edildi. 2022 yılında ise 2 milyon 102 bin 628 kilogram ile 11 milyon 137 bin 463 dolar elde edilmişti.

2023’te Hamsi ihracatında ise ilk ülkeyi Fransa ardından Belçika ve Almanya alıyor.

Öte yandan 2022 yılında ise yapılan deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 176 bin 240 kilogram ile 18 milyon 779 bin 917 dolar döviz girişi oldu. 2021 yılında ise bu rakam 14 milyon 707 bin 305 dolar olarak gerçekleşmişti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Gürdoğan, salyangoz ihracatında yeni pazar arayışlarında olduklarını belirtti.

Gürdoğan, “Özellikle bölgemizden yapılan ihracattaki artışın yüzde 28 seviyesine geldiğini, dolayısıyla Türkiye genelinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan ihracatın arttığını görüyoruz. Rakamların her geçen gün artacağını düşünüyoruz ama bunu yaparken eko sistemi göz önüne alarak elimizdeki mevcut imkânları uzun süreye yaymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.