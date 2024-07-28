Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

Kaynak: AA
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

Filenin Sultanları, yarın oynanacak Hollanda maçı ile Paris 2024'e başlayacak. Peki, mücadele saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:
10.00 Türkiye-Hollanda TRT Spor

1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya

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