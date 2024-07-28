Almanya'da yapamadı koşa koşa Real Madrid'e döndü

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Almanya'da yapamadı koşa koşa Real Madrid'e döndü

EuroLeague'in önemli ekiplerinden Bayern Münih'te geçen forma giyen Serge Ibaka eski takımı Real Madrid ile yeniden anlaştı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Ibaka ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ibaka, 2011 NBA lokavtı sırasında ACB ekibi Real Madrid ile 2 aylık bir sözleşme imzalamıştı.

14 yıllık başarılı NBA kariyerini geride bırakan 34 yaşındaki oyuncu; Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Orlando Magic ve Milwaukee Bucks formalarında oynadı.

İki kez blok kralı olan Ibaka, 2019 yılında Toronto Raptors ile kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.

34 yaşındaki Kongo asıllı yıldız oyuncu, Bayern Münih formasıyla THY EuroLeague'de 12.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynadı.

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