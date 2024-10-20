Türkiye Icardi’nin bu hareketini konuşuyor! Herkesin takdirini kazandı

Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlamak için mücadele eden Galatasaray, 9. haftada Onvo Antalyaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçtaki goller, Mauro İcardi’nin 10. ve 52. dakikada attığı, Victor Osimhen’in ise 90+2. dakikada kaydettiği gollerle geldi.

Galatasaray’ın fenomen oyuncusu Mauro Icardi, karşılaşma öncesinde de dikkatleri üzerine çekti. Seremoni sırasında önünde tam 15 çocukla birlikte poz verdi.

Bu görüntü, futbolun sadece bir spor olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurma aracı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Icardi’nin yanındaki en yakın takım arkadaşıyla arasında tam 11 çocuk mesafesi vardı. Bu anı, hem eğlenceli hem de anlamlı kıldı.

Çocukların Mauro Icardi sevgisi ve seramonide yaşananlar, İngiliz yazar Simon Kuper'in kitabına ismini verdiler, "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünü akıllara getirdi.

utbolun insanları bir araya getiren gücünü bir kez daha hatırlatmış oldu.