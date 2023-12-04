Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı

Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da, Başbakan Yardımcısı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı. İki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

KAYNAK: İHA
Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti kapsamında Doha'ya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.

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ÇOK SAYIDA BAKANLIK VE RESMİ KURUMU İLGİLENDİREN ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na başkanlık etti. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. İki ülke arasında imzalanan 12 anlaşmanın ilgilileri, Türkiye tarafından 6 Bakanlık 1 Bakanlığa Bağlı Müdürlük 1 Cumhurbaşkanlığı Ofisi 1 STK oldu.

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GAZZE’DE ATEŞKES VE KALICI BARIŞ ÇABALARI MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasındaki görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

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Görüşmede ayrıca Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi.

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