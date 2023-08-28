Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı yatırımlar ve madencilik alanına ilişkin mutabakat imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımlar ve madencilik alanında iş birliğinin önünü açan bir mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sn. Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk.” ifadelerini kullandı.