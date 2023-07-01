Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu. Kıskanılan Türkiye'den kötü haber

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Küresel Haklar Endeksi raporu yayınlandı. Türkiye'nin 149 ülke arasında işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu. Kıskanılan Türkiye'den kötü haber

Ülkemizde işçiye verilen değer asgari ücretin açlık sınırı seviyesindeyken çok da ilginç olmayan bir rapor yayınlandı.

2016’dan beri endekste işçi haklarının en kötü olduğu ülkeler arasında ölçülen Türkiye, bu kategoride en fazla kalan ülke olarak rekor kırdı.

Raporda, geçen sene özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanan öğretmenlerin tartaklanarak gözaltına alınması ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması dahil birçok olay örnek gösterildi.

2023 sıralamasında en kötü 10 ülke şöyle:

1- Bangladeş
2- Belarus
3- Ekvador
4- Mısır
5- Esvatini
6- Guatemala
7- Myanmar
8- Tunus
9- Filipinler
10- Türkiye

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