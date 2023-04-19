Türkiye İstatistik Kurumu "Nüfus İstatistikleri Portalı" açtı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus İstatistikleri Portalı'nı (NİP) hizmete aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu "Nüfus İstatistikleri Portalı" açtı

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bugün açılan NİP ile nüfus, demografi ve göç istatistiklerinin görselleştirilmesi, verinin analizinin daha kolay ve hızlı hale getirilmesi, önemli konuların ön plana çıkarılabilmesi, kullanıcı odaklı bir yaklaşım sağlanarak istatistiklerin daha anlaşılır şekilde sunulması ve bilgilerin okunurluğu ile erişilebilirliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, NİP'in kullanıcılara sağlayacağı faydalar şöyle sıralandı:

"Nüfusun demografik ve sosyoekonomik göstergelerinin tarihsel boyutta veri görselleştirme araçları (grafik, tematik harita, dinamik tablo, görsel nesneler vb.) ile paylaşılması, nüfus, demografi, göç, bina ve konut konuları için kullanıcıların veri ve bilgi ihtiyacının daha hızlı, anlaşılır ve kullanıcı odaklı karşılanması, nüfus ve göç verisinin tematik haritalar şeklinde doğrudan kullanıcılara sunulması, harita ve grafik görsellerinin kullanıcılar tarafından indirilerek doğrudan kullanılabilmesi, kullanıcıların görselleştirilmiş veri ihtiyacının karşılanarak sunulan bilgilerin okunurluğu ile erişilebilirliğinin artırılması, sunulan istatistiklere ilişkin kamuoyunda farkındalığın ve istatistik okuryazarlığının artırılması."

Söz konusu portala ve verilere "https://nip.tuik.gov.tr" adresinden erişim sağlanabiliyor.

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