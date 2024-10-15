Türkiye Kupası maçında sahayı terk eden takım için karar çıktı

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Türkiye Kupası maçında sahayı terk eden takım için karar çıktı

Türkiye Kupası maçında sahayı terk eden Diyabekirspor ile ilgili karar çıktı. TFF, Diyarbakır ekibinin 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye Kupası’nda oynanan Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında meydana gelen bir pozisyona itiraz eden konuk takım oyuncuları sahayı terk ederken maç yarıda kalmıştı. TFF’den olaylı maçla ilgili karar çıktı. Federasyon, Deyarbekirspor’un 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini duyurdu.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

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