Türkiye Mevlânâ tekkesi değil!

Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufaktan rahatsız olan kimi kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz. Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti, ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda çizdiği cihanşümul vizyonla devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın atıfta bulunduğu Mevlânâ, "Pergelin iğneli ayağı sabittir benim dinimde, ama diğer ayağıyla yetmiş iki milleti dolaşırım." demişti. Yunus Emre'nin de "72 millete aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa, hakikatte asidir” sözü var.

Fakat Tayyip Erdoğan'ın pergel metaforu, 72 millete aynı gözle bakmaya değil, 72 milleti Türkiye'ye davet etmeye dayalı...

Erdoğan, "Milletin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir anayasa hedefliyoruz." derken, mevcut çeşitlilikten bahsetmiyor; milleti 72 milletle kaynaştırmayı hedefliyor, Suriyelileri, Afgan askerlerini, Afrikalıları Türkiye'ye getiren Erdoğan'dır, 72 milletten insanı konut alımı karşılığında vatandaş yapan da odur; siyasi sorumluluk ona aittir.

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Peki Avrupa Birliği, Türkiye ile geri kabul anlaşması yaparak ve ayrıca para da vererek göçmenleri Türkiye'de tutmakla, "ırkçı, lümpen ve faşizmin sığ sularında yüzen" bir yaklaşım mı sergiliyor, yoksa kendi istikrarını korumaya mı çalışıyor?

İnsan ayırımı yapmamak, bütün insanlığa adaletle yaklaşmak, 72 millete kapıları açmak, vatandaşlık vermek ve onlara Türklere tanınmayan imtiyazlar vermek midir?

Dünyada, kendi milletini çeşitlendirmek için çalışan kaç devlet adamı vardır? Tayyip Erdoğan'dan başka, başında olduğu milleti çeşitlendirmeye çalışan bir devlet başkanı var mı?

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Bırakın 72 milleti bir tarafa, Anadolu'da Türk birliğini meydana getirmek bile yüzyılları almıştır. Beylikler dönemine son vermek, ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde mümkün olabilmiştir. Levon Panos Dabağyan’a göre Osmanlı vatandaşı olan Gregoryen Ermeniler değil ama Yahudi asıllı Pakraduni Ermenileri, birinci dünya savaşında cephe gerisinde silahlanarak sivil halka karşı katliam yapınca, tehcir edildiler. Çoğunluğu soyca Türk olmakla birlikte, Ortodokslar da çetecilik yaparak aynı yola girince onlar da 1924'te Yunanistan'a gönderildi. Yerlerine mübadele ile Yunanistan'daki Müslümanların bir kısmı getirilip Türkiye'ye yerleştirildi... Atatürk'ün ifadesiyle “Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti”nin 1. kuruluş yılında uyguladığı tarihî karar budur.

Erdoğan, “Türkiye'nin ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsedilmesi"nden söz ederken aslında bu temelden rahatsızlık beyan ediyor...

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AKP'nin İslam diye bir davası olmadığını da 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Moskova’da ispatlamış ve “Geçmişte yapılan bazı yanlışlıklar yüzünden ülkemizi terk etmiş Hristiyan ve Yahudiler var. Hepsine ‘Ülkenize geri dönebilirsiniz’ diyoruz” demişti.

Ömer Çelik, bu konuda bireysel bir çıkış yapmış değildi. Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan da bir Ortodoks manastırını ziyaret ederek patriğe yardım sözü vermiş ve Hristiyanların Türkiye’den kovulmalarının “faşistçe” bir uygulama olduğunu söylemişti!

Şimdi Türkiye’yi Ermeni ve Rum yerleşimine açmak da 72 millete aynı gözle bakmak mı oluyor yoksa Türk Milleti'nin birliğine, dirliğine zarar vermek mi?

57’nci hükûmet döneminde İkiz Sözleşmelere Türkiye adına imza koyan Büyükelçi Volkan Vural’ın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili bir toplantıda, “Lozan ile kovduğumuz azınlıklar Türkiye’ye gelmeden bu sorun çözülmez” dediği de sabittir. Fener Rum Patriği Bartholomeos da her fırsatta, eski azınlıkların Türkiye’deki topraklarına yerleşmesi talebini seslendirmektedir.

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Asıl ırkçılık, lümpenlik ve örtülü faşizm, 72 millete aynı gözle bakacağız ayağıyla, Türk vatanına 72 milleti davet etmek değil midir? Türkiye, Mevlânâ'nın tekkesi değil, Türk kanıyla kurulmuş modern bir devlettir! Daha doğrusu AKP iktidarına kadar öyleydi...