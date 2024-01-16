Türkiye otomotiv sektöründen tüm zamanları rekoru

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2023 yılında otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 35 Milyar 4 milyon dolarla tüm zamanların rekoru geldi. Bunun yanında otomotiv sektörünün yan sanayi ihracatı da 15 milyar 153 milyon dolarla tüm zamanların en iyi performansını gösterdi.

Otomotiv endüstrisinin en önemli bölümlerinden olan 'yan sanayi' sektörü geçen yıl 210 üymeşe ve serbest ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

2022 yılında 12 milyar 977 milyon 580 bin dolar olan otomotiv dış satımı, 2023'te yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara çıktı. Bu ihracat rakamıyla yan sanayide 2023'de kayıtlara geçen en iyi performan oldu.

Otomotiv endüstrisinin geçen yılki toplam ihracatının yüzde 40,43'ünü yan sanayi ürünleri olarak gerçekleşti.

RUSLAR YAN SANAYİ İHRACATINDA YÜZDE 44 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Otomotiv sektörünün lokomotif ihracat kalemi yan sanayi ürünlerinin ana pazarı Almanya olurken, bu ülkeye 2 Milyar 962 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Yan sanayi ihracatında en çok artış yüzde 44'le Rusya oldu. Rusya'ya yan sanayi ihracatı 975 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri alsa da ihracat rakamı 892 milyon dolardan 862 milyon dolara geriledi.