Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak başladı

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.



ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay Sezonunda ilk gün, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti.

Sıralama turlarının ardından "maxi" ve "süper" gruplarda ilk yarışlar koşulacak.



Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.