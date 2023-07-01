Türkiye Polonya'yı ezdi geçti

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Polonya'yı farklı yendi.

Türkiye Polonya'yı ezdi geçti

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 71-47 yendi.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, birinci çeyreği 14-4 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ortalarına doğru 19-15 öne geçen milli takım, periyot boyunca üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 10 sayı farkla (34-24) önde gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran milliler, üçüncü periyodunu 53-36 önde tamamladığı karşılaşmadan 71-47 galip ayrıldı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 19.00'da Fransa ile mücadele edecek.
(AA)

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