Türkiye Savcı Yavuz Engin'i konuşuyor. Tutuklananları böyle izledi

Türkiye gündemini sarsan Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturma sırasında kendisini tehdit edenleri de tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izledi. O anlar görüntülendi.

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Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izledi.

NTV'nin haberine göre yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2023 tarihinde yapılmış ve 22 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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Soruşturma devam ederken 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağını söyledi. Savcı Engin'in ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunuldu. Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli birisi de tehditlerde bulundu.

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

1 Ekim'de, Avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.

Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi. Savcı Engin'in tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, yanındaki, bebek çetesinin avukatıyla birlikte savcının gizli kamera konulan odasında konuştu.

Zengin'in şu sözleri kayıt edildi:

"Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Bunlar normal birileri değil diyorum. Sal içeridekini. Belayı defet. Artık mevzu şey mevzusu değil, kasıtlı olarak zarar mevzusu. Karşındaki adil insan değil. Gittiğin poligonda giriş çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması ailen kiminle konuşuyor? Kız kardeşin kiminle konuşuyor? Baban nereye gidiyor. Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Neyin tedbirini alacaksın. Karşındakinin kim olduğunu bilmeden."

Zengin ve Arslanatar tehditlerini sıralarken, Savcı Engin'in sakin bir şekilde dinlediği ve mümkün olduğu kadar bu kişileri konuşturmaya çalıştığı görüldü.

Bu tehditlerin ardından, Savcı Engin yeninden harekete geçti. 11 Ekim'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı.

Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izledi. Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izliyordu.

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı.

2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başladı. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.