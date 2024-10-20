Bebeklerin öldüğü yoğum bakım ünitesi görüntülendi! Yenidoğan Çetesi cinayetleri burada işledi

Türkiye günlerdir 'Yenidoğan Çetesi' skandalı ile sarsılıyor. Her bir detayı tüyler ürperten olayda en az 12 bebeğin öldüğü biliniyor.

SGK'dan para almak için yeni doğan bebeklerin sağlığı ile oynayan hatta en 12 bebeğin ölümüne neden olan çete skandalında yeni detayları gelmeye devam ediyor. Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında iddianamede adı geçen hastanelerden olan TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi.

Yenidoğan bebeklerin ölümü üzerinden kazanç sağlayan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin ortaya çıkması Türkiye'yi şoke etti.

İddianamede adı geçen ve skandalın çıkmasının ardından ilk günden beri konuşulan hastanelerden olan TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi. Görüntülerde özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki çok sayıda kuvöz olduğu görülüyor.

HASTANELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi kapatılırken gözaltına alınana 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. Ayrıca adı geçen hastanelerin tek tek ruhsatları iptal edildi.

Bebek ölümlerine sebep olan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları dün itibariyle iptal edildi.