Türkiye son 20 yılda 261 milyar dolar yatırım çekti

Yabancıların Türkiye’ye kazançlı yatırım yapmasına önayak olan danışmanlık şirketi, ülke ekonomisine olumlu katkılarını anlattı.

Uluslararası yatırımlar ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkıda bulunuyor. Hem ekonomik hem de teknolojik katkıları göz önüne alan ülkeler yabancı yatırımcı çekmek için kıyasıya rekabet ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre, son 20 yılda (2004-2023) 261 milyar dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım çeken Türkiye, %9,8’lik pazar payı ile bölgede en fazla yatırım çeken 2. ülke konumunda yer alıyor. Yabancı yatırımcılara Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren ECOHOS’un CEO’su Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

Türkiye’ye tüm dünyadan farklı yatırımcılar çekerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarının altını çizen Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, “Yabancı yatırımcılara sanayiden turizm ve otelciliğe inşaattan medikal cihaz üretimine hammadde üretiminden ihracatına ve gıdaya kadar geniş sektör yelpazemizle yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Tıbbi ve laboratuvar ekipmanları alım satımı, tıbbi ve inşaat sarf malzemelerinin paketlenmesi alanında da faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Yaklaşık 10 yılda ihracat, dış ticaret ve iş danışmanlığı yatırımlarıyla ülkenin önde gelen şirketlerinden biri haline geldik” dedi.

“Türkiye yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor”

Yabancı yatırımcıların ülkelerin ekonomisine önemli katkılarının olduğunu belirten ECOHOS CEO’su Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, “Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın kesişiminde yer alıyor. Sahip olduğu jeostratejik konumu ve nitelikli işgücü sayesinde yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor. Biz de Türkiye’nin avantajlarını kullanarak yurt dışından yatırımcıları buraya çekiyoruz. Bu yatırımlar sayesinde ülkenin dış pazarlara erişimi artıyor ve döviz gelirleri yükseliyor” şeklinde konuştu.

“Yatırımcılarımız Türkiye’de tesisler kuruyor, projeler hayata geçiriyor”

“Yatırımcılarımızın kurduğu tesisler, ofisler ve diğer işletmeler, yerel işgücüne istihdam sağlıyor” diyen Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, “Medikal cihaz üretimi, inşaat, gayrimenkul, hammadde üretimi, otelcilik, sanayi, gıda gibi çok yönlü sektörlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık yaptığımız sektörlerdeki yatırımlar, genel olarak istihdam sağlamaya müsait oluyor. Yani sadece arsa danışmanlığı yapmıyoruz, müşterilerimiz Türkiye’de tesisler kuruyor, projeler hayata geçiriyor. Bu yatırımlar, ülkede yeni iş olanakları yaratıyor. Kurulan fabrikalar, ofisler ve diğer işletmeler, yerel işgücüne istihdam sağlıyor. Ayrıca, kurulan bu tesisler devlet için ek vergi gelirleri yaratıyor. Bu vergiler, kamu hizmetleri ve sosyal programlar için kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Sürekli geliştirdiğimiz faaliyet alanlarımızla danışmanlık hizmetlerimize devam edeceğiz”

ECOHOS CEO’su Dr. Yashar Vafaei Mamaghani sözlerini şöyle tamamladı: “Amacımız Türkiye’yi dünyaya tanıtarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak. 2022’de büyük bir kompleks içinde, fast food ve soğuk sandviç üretimi alanında faaliyet gösteren bir gıda markasının yönetimini devraldık. Türkiye’nin en lezzetli ve tam organik soğuk sandviç üreticisi ve fast food restoran zincirinin kurulmasında aracılık edeceğiz. Jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve doğal afetler, salgın hastalıklar ile sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramlarının artan önemi küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanmasına sebep oluyor. Bu noktada sürekli olarak geliştirdiğimiz faaliyet alanlarımızla yatırımcılarımıza ve Türkiye’ye hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”