Türkiye uluslararası balıkçılık anlaşmalarını genişletiyor

Türkiye, balıkçılık sektöründeki büyüme ve teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası sulara açılmaya devam ediyor.

Türkiye uluslararası balıkçılık anlaşmalarını genişletiyor

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan sunumdan derlediği verilere göre, Türkiye’nin, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki büyümesi hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, Türk balıkçısının avlanabilmesi için bugüne kadar 15 ülkeyle anlaşma veya mutabakat zaptı imzalarken, Cibuti, Ekvator Ginesi, Madagaskar’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeyle görüşmelerini sürdürüyor.

Balıkçılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve av gücündeki büyümenin etkisiyle Türkiye, avlandığı uluslararası suları da genişletiyor.

Yaklaşık 100 Türk balıkçı gemisi, başta Moritanya ve Gürcistan olmak üzere Gine Bissau, Umman gibi ülkelerin kara sularında avcılık faaliyeti gerçekleştiriyor.

LEVREK VE ÇİPURA ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİ

Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde de adından söz ettiriyor.

Sektörün geçen yılki üretim miktarı 515 bin tona ulaşırken, bu yıl sonunda 550 bin tonluk üretim bekleniyor. Bu sektördeki üretimiyle AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alan Türkiye, dünyada 17. sırada bulunuyor.

Levrek ve çipura üretiminde dünya lideri konumunda olan Türkiye, gökkuşağı alabalığı üretiminde dünyada ikinci sırayı alıyor. Türkiye, geçen yıl 157 bin ton levrek, 152 bin ton çipura, 140 bin ton alabalık, 45 bin ton Türk somonu üretti.

Su ürünleri ihracatının bu yıl sonunda 2 milyar dolara yaklaşması hedefleniyor.

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