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Çocuklar spora kazandırılacak. Türkiye ve Almanya Hentbol Federasyonundan anlamlı iş birliği

Türkiye ve Almanya Hentbol Federasyonu, iş birliği için Stockholm'de görüştü

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:42
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Türkiye ve Almanya Hentbol Federasyonu Stockholm'de görüştü

Çocuklar spora kazandırılacak. Türkiye ve Almanya Hentbol Federasyonundan anlamlı iş birliği
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Almanya Hentbol Federasyonu kapsamlı iş birliğine gitti.

ANLAŞMA İSVEÇ'TE GÖRÜŞÜLDÜ

THF'den yapılan açıklamada, THF Başkanı Uğur Kılıç'ın, Alman mevkidaşı Andreas Michelmann ile İsveç'in başkenti Stockholm'de görüştüğü belirtildi.

İki federasyon arasında Almanya'daki Türk çocuklarının hentbola kazandırılması, antrenör eğitimi ve altyapı gelişimi alanlarında iş birliğine gidildiği ifade edildi.

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