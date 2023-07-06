Türkiye ve Pakistan arasında 6'ncı siyasi oturum

Pakistan-Türkiye İkili Siyasi İstişareleri 6. oturumu Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye ve Pakistan arasında 6'ncı siyasi oturum

Pakistan-Türkiye İkili Siyasi İstişarelerinin (BPC) altıncı oturumu Ankara’da, Pakistan Dışişleri Müsteşarı Dr. Asad Majeed Khan ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar yönetiminde gerçekleştirildi.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda, iki taraf, siyasi ilişkiler, ticaret, bağlantı, savunma, eğitim, kültür ve halklar arası temasları kapsayan tüm ikili işbirliği yelpazesini detaylı bir şekilde gözden geçirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) önemine dikkat çeken taraflar, 7. Toplantısının İslamabad'da erken yapılması konusunda anlaştı.

İki ülke arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEF) çerçevesinde kaydedilen ilerleme de ele alındı.

İŞBİRLİĞİNİ DAHA YÜKSEK SEVİYELERE TAŞIMA SÖZÜ

Bilişim, bilim ve teknoloji, Ar-Ge, sağlık, eğitim, tarım ve denizcilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliği potansiyelinin altı çizilirken, bu alanlardaki iş birliğinin daha da yoğunlaştırılması vurgulandı. Taraflar, savunma alanında kaydedilen önemli ilerlemeyi takdir ettiler ve mevcut mekanizmaları kullanarak ve ortak girişimler üstlenerek bu işbirliğini daha yüksek seviyelere taşıma sözü verdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR MÜNAZARA EDİLDİ

İstişareler sırasında, BM, İİT, EİT ve D8'de dahil olmak üzere çok taraflı forumların yanı sıra karşılıklı ilgi alanına giren tüm konularda yakın koordinasyonun sürdürülmesi arzusuyla bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde münazara edildi. Tarihi geçmişe sahip ikili ilişkilerin nesiller boyu aktarılan kutsal bir emanet olduğunu kabul eden taraflar, eşsiz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve bunları ekonomik açıdan kazançlı çok yönlü bir işbirliğine dönüştürme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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