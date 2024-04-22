Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler toplantısı gerçekleşti

Kaynak: AA
Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler toplantısı gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yapıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türk ve Yunan heyetleri arasında yeni bir tur toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin bir araya geldiği ifade edildi. Taraflar, daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri gözden geçirerek, 2025 yılı için bir uygulama planı ele aldılar.

Açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

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