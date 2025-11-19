Türkiye Fatih'te ilaçlanan otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişilik Böcek ailesini konuşurken, ülke dün Beyoğlu'ndan gelen bir başka zehirlenme olayıyla sarsıldı. 26 yaşındaki yeni evli, mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kafede Türk kahvesi denilerek kendisine verilen bulaşık deterjanı sebebiyle zehirlendi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Türkiye Fatih ve Beyoğlu'ndaki zehirlenme olaylarını konuşurken İstanbul Valisi Davut Gül'den gelen 'kedi' açıklaması dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün akşam katıldığı televizyon programında sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesinin şehirdeki ekolojik dengeyi bozduğunu öne sürerek "Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım" dedi. Gül, kediler ve farelerin aynı mamayı tükettiğini söyleyerek mevcut tablonun sağlıklı olmadığını söyledi.

Fatih ve Beyoğlu'ndaki zehirlenme olaylarıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Gül'ün 'kedi' açıklaması sosyal medyada gündem olurken, kendisine kedilerin fare yemediği, 'avcılık' doğaları gereği yakalama güdüsüyle hareket ettikleri hatırlatıldı.

Vali Gül en son, Böcek ailesinin ölümünde "gıda zehirlenmesi şüphesi" varken İstanbullulara 'gıda güvenliği' için tavsiyelerde bulunmuştu.