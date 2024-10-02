Türkiye’de de görev yapan hakem futbolcuyu ölümle tehdit etti

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Türkiye’de de görev yapan hakem futbolcuyu ölümle tehdit etti

Geçen sezon Türkiye’de de görev yapan İtalyan hakem, Kuveyt’te yönettiği maçta oyuncuyu ölümle tehdit etti. Hakemin sözleri sonrası diplomatik kriz çıktı.

İtalyan hakem büyük bir krize neden oldu. Kuveyt Premier Lig’de yönettiği Al Kuwait - Al Arabi maçında Al Arabi oyuncusu Khaled Al Murshed ile yaşadığı olay sırasında İtalyan hakem oyuncuya tehdit dolu sözler söyledi.

Gelen iddialara göre Maresca, oyuncuya “Bir dahaki sefere görüşürüz” dedi. Bir başka kaynak ise "Bir dahaki sefere seni öldüreceğim" şeklinde konuştuğunu öne sürdü.

İtalyan hakemin oyuncuyu tehdit etmesi diplomatik krize neden oldu. Maresca, sözlerini ‘şaka’ olarak nitelerken, eleştiriler durmak bilmedi. Olay sonrası Maresca’nın UEFA’daki görevleri iptal edildi. İtaly an hakem, Şampiyonlar Ligi’nde PSV-Sporting maçında dördüncü hakem olarak görev alacaktı ancak bu göreve başka bir hakem atandı. Öte yandan Maresca, İtalya’da 1 ay görev alamayacak.

İtalyan hakem geçen sezon Süper Lig’in 37. Haftasında oynana Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak görev almıştı.

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