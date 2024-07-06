Türkiye'de ilk 6 ayda 195 milyonun üzerinde kitap üretildi

Kaynak: AA
Türkiye'de ilk 6 ayda 195 milyonun üzerinde kitap üretildi

Türkiye'de 2023 yılının ilk altı ayında 195 milyon 529 bin 407 adet kitap üretildiği açıklandı.

Türkiye'de ilk 6 ayda kaç kitap üretildi?

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk yarısında kitap üretimi %6,9 oranında arttı.

Haziran ayında ise 34 milyon 146 bin 859 adet kitap basıldı; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 azaldı.

Geçen ay bandrol alan kitapların dağılımına göre, yetişkin kültür yayımları %8,9, yetişkin kurgu edebiyat yayımları %8,5, çocuk kitapları %8,6, gençlik kitapları %0,6, inanç yayımları %3,7, akademik yayımlar %1 ve ithal kitaplar %1 oranında oldu; eğitim yayımları ise %67'lik payla öne çıktı.

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