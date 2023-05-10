'Türkiye'de sadece futbol yok' diye sitem eden Kasapoğlu Paralimpik ödül törenine katılmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Sadece futbol yok, diğer branşları da görün' ifadelerini kullanmasının ardından Türkiye'de ilk kez Para Sporcular için düzenlenen Paralimpik ödül törenine katılmadı.

'Türkiye'de sadece futbol yok' diye sitem eden Kasapoğlu Paralimpik ödül törenine katılmadı

AKP İzmir Milletvekili Adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Habertürk'te katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Kasapoğlu, futbol dışında diğer branşlara ilgi olmamasına sitemde bulundu.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILMADI
Ancak Mehmet Kasapoğlu'nun aynı saatlerde birkaç km ötede Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen Türkiye'de ilk kez Para Sporcular için düzenlenen ve bakanlığın ev sahipliği yaptığı Engelsiz Ödül Töreni'ne katılmadığı öğrenildi.

''TÜRKİYE'DE SADECE FUTBOL YOK'' DEMİŞTİ
Canlı yayında, "Türkiye’de sadece futbol yok, diğer branşlardaki başarıları da görün" ifadelerini kullanan Kasapoğlu'nun bu hareketi dikkat çekti.

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