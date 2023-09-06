Türkiye'de saklanan Amerikan ordusu!!!

Haftalardır zihnimizi kurcalayan ürkütücü sorular giderek derinleşiyor...

Bu sorular milliyetçi kesimin ısrarla vurguladığı, AKP'nin de son yıllarda sarıldığı "beka meselesi"ni de direkt ilgilendiriyor...

O halde, neredeyse ulusal güvenlik sorunu haline gelen bu insanlar kim?..

İran sınırında tozu dumana katarak, amansızca koşarak ve kendilerini bekleyen kamyonlara- minibüslere- otobüslere yığınlar halinde binerek Anadolu topraklarına (adeta istilacı askerler gibi) yayılan on binlerce insan neyin peşinde?..

Aralarında çocuk yok, kadın yok, yaşlı hiç yok bu kaçakların...

Çoğu 18-25 yaş arası, büyük bölümü atletik yapılı, sanki komando eğitiminden geçmişler...

Sırtlarında küçük çantalarla, başka bir eşyaya gereksinim duymadan koşuyorlar da, koşuyorlar ülkemize...

Ne var acaba o çantaların içinde, silah mı- uyuşturucu mu, para mı?..

O kadar insan Afganistan ile Van arasındaki, en az 2300 kilometrelik mesafeyi koşarak aşamayacağına göre, onları sınır boyuna hangi devlet ya da organizasyon taşıyor acaba?..

Ve asıl önemlisi; Türkiye sınırını ellerini kollarını sallayarak pervasızca geçerken hiçbir engelle karşılaşmamaları ne kadar tuhafsa, kamyonlara-otobüslere yüklenerek Anadolu'nun neredeyse bütün şehirlerinin girişlerine, hatta çarşılarına, sokaklarına bırakılmaları da, bir o kadar şaşırtıcı ve de ürkütücü...

Daha önce de dikkat çektik; Esad rejimine yönelik kuşatmanın ardından 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından sınırı geçen milyonlarca Suriye'linin büyük bölümünün nerede olduğunu devlet biliyor...

Milyonlarcasının ikameti, işyeri belli, bir bölümü vatandaşlığa alınmış, bir bölümü kamu kuruluşlarında çalışıyor...

Ve yine milyonlarcası aramızda, gözümüzün önünde dolaşıp duruyor, kimileri sahillerde, bulvarlarda, meydanlarda, bazen ellerinde silahla- satırla- bıçaklarla güvenlik sorunu da yaratıyor...

Peki ya diğerleri?.. İşte aylardır sınırları koşarak geçen Afganlar neden geliyorlar, neyi amaçlıyorlar, nerede toplanıyorlar?..



////////////////////////////////////////////////////

Gerçekten Taliban'dan mı kaçıyorlar?..

------------------------------------------



Resmi kaynaklara göre Türkiye'deki Afganların sayısı 2 yıl öncesine kadar 500 bin civarındaydı...

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesine Özal iktidarı döneminde getirilen ve büyük bölümü asimile olan binlerce Afganı saymazsanız, Anadolu topraklarına kaçak girmeye devam eden Afganlara neden göz yumuluyor?..

Türk halkı Afgan kaçakların akınını sosyal medyaya yansıyan yüzlerce videodan izlemeye devam ediyor...

Asıl mesele de işte burada başlıyor... Türkiye sınırını koşarak geçen ve Anadolu'ya yayılan on binlerce Afgan nerede saklanıyor, neden ortalıkta görünmüyorlar?..

Türkiye'ye kaçak giren Afganların ABD'nin Kabil'de kurduğu 200 bin kişilik ordunun neferleri olduğu tahmin ediliyor...

Ve iddiaya göre; ABD 2021'de Afganistan'ı terk ederken, bu askerlerin öldürülmemesi ve Türkiye'ye gönderilmesi konusunda Taliban'la, (muhtemelen de Türk hükümeti ile anlaşma) imzalamış...

Ancak ABD, kendi kullandığı Afgan askerleri neden Amerika'ya, ya da bir Avrupa ülkesine değil de, kaçak sığınmacıların adeta istilası altındaki Türkiye'ye gönderiyor?..

Zaten bütün dünyanın, plastik gibi tehlikeli atıklarını bile ihraç ettiği Türkiye'nin, bir de sığınmacı bataklığına dönüştürülmesi mi kararlaştırıldı?..

Soru ulusal güvenlik içerdiği için, bir kez daha yineleyelim;

ABD'nin Kabil'deki ordusunu teşkil eden Afgan askerler Türkiye'de nerede barınıyorlar, ne yapıyorlar, "nasıl geçiniyorlar", statüleri ne olacak?..



////////////////////////////////////////

Ürkütücü kuşkular büyüyor!..

-----------------------------------

Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da Afganların nerede toplandığı konusunda aynı kuşkuları dile getiriyor...

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda,

sınırlarımızdan 4’lü sıralarla ve askeri nizamla giren Afganların ordu eğitimi alan genç erkeklerden oluştuğunu belirterek şunları yazmış;

"Ancak bizler sokaklarda Suriyeli görsek de, pek Afgan göremiyoruz. Tamamı askeri eğitim almış genç erkeklerden oluşan onbinler, hatta yüzbinler nerede?..

Daha Türkiye’ye girmeden kalacakları koğuş modeli evler hazırlanmış olmasın?.. Askeri hiyerarşi devam ediyor olabilir mi? Şimdi de kendi silahlarını yapabildiklerini görüyoruz!

Ya sen Türk milleti, sen ne haldesin?..”

Bu paylaşım üzerine dün Fatih Eryılmaz'ı aradım ve "Türkiye'ye kaçak giren Afganlar'ın herhangi bir alanda kullanılacağı konusunda endişeler yaşıyor musunuz" diye sordum...

Eryılmaz, "Bunlar ABD'nin yetiştirdiği ordunun askerleri... Büyük ihtimalle halen maaş alıyorlar. Üstelik Afganistan'daki komutanları da Türkiye'ye geliyor. ABD kendi yetiştirdiği elemanları başkası için kullanmaz" yanıtını verdi...

Gelelim sözün özüne; Dünyanın neresinde, Taliban'a karşı kurulan ABD askerleri, bir başka ülkeyi adeta istila edercesine, sınırları geçerek kentlere yayılıyor ve hepsi, ne hikmetse ortadan kayboluyor?..

Peki; biz yazarların ısrarla sorduğu bu soru acaba niçin hiçbir muhalefet liderinin aklına gelmiyor?..

Onlar da mı Taliban- Amerika- Türkiye arasında, ABD'nin Afganistan'daki ordusunun Türkiye'ye tahliyesi protokolüne imza attılar?..