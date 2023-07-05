Türkiye’de satılan en ucuz 125 cc motosikletler belli oldu

Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletlerin fiyat listesi ortaya çıktı.

Türkiye’de satılan en ucuz 125 cc motosikletler belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, artık B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri ayrı bir motosiklet ehliyeti almadan kullanabilecek.

B sınıfı ehliyetle kullanılabilen ve Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler listesi belli oldu.

1- MONDİAL

DriftL 50 bin 810 TL

125 Vulture i 47 bin 384

125 Strada 66 bin 154

125 Lavinia 38 bin 549

2- APRİLLA

RS125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)

SR GT 125 127 bin 900 TL (Güncelleniyor)

RX 125 119 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Tuono 125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)

3- BAJAJ

Pulsar NS 125 84 bin 500 TL

4- KANUNİ

Kanuni Mati 125 45 bin 300

Kanuni RESA 125 51 bin 450

5- HERO

Dash (110) 55 bin 610 TL

Dash 125 61 bin 187

6- HONDA

Dio 79 bin 750 TL

PCX125 115 bin TL

7- HUSQVARNA

Svartpilen 125 168 bin 250 TL

8- KTM

Duke 125 167 bin 250 TL

125 RC 181 bin 250 TL

9- KUBA

Brilliant 125 40 bin TL

Superlight 125 50 bin TL

PESARO 125-X 37 bin 604 TL

10- KYMCO

Agility 125 73 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Like 125 87 BİN 900 TL (Güncelleniyor)

Agility S 125i 83 bin 900 TL (Güncelleniyor)

11- MOTOLÜX

MTX125 48 bin 300 TL (Güncelleniyor)

Macchiato 125 45 bin 500 TL (Güncelleniyor)

Rossi RS 125 35 bin 950 TL (Güncelleniyor)

12- PEUGEOT

Django 125 108 bin 900 TL

Pulsion GT 159 bin 900 TL

Pulsion Allure 164 bin 900 TL

13- SYM

Fiddle 3 125 80 bin TL

Fiddle 4 125 97 bin TL

Jet 14 97 bin 500 TL

Jet X 125 122 bin TL

14- SUZUKİ

GSX-R 125 130 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Address 125 77 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Avenis 125 87 bin 900 TL (Güncelleniyor)

15- VESPA

Primavera 125 118 bin 900 TL (Güncelleniyor)

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