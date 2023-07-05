Türkiye’de satılan en ucuz 125 cc motosikletler belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, artık B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri ayrı bir motosiklet ehliyeti almadan kullanabilecek.
B sınıfı ehliyetle kullanılabilen ve Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler listesi belli oldu.
1- MONDİAL
DriftL 50 bin 810 TL
125 Vulture i 47 bin 384
125 Strada 66 bin 154
125 Lavinia 38 bin 549
2- APRİLLA
RS125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)
SR GT 125 127 bin 900 TL (Güncelleniyor)
RX 125 119 bin 900 TL (Güncelleniyor)
Tuono 125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)
3- BAJAJ
Pulsar NS 125 84 bin 500 TL
4- KANUNİ
Kanuni Mati 125 45 bin 300
Kanuni RESA 125 51 bin 450
5- HERO
Dash (110) 55 bin 610 TL
Dash 125 61 bin 187
6- HONDA
Dio 79 bin 750 TL
PCX125 115 bin TL
7- HUSQVARNA
Svartpilen 125 168 bin 250 TL
8- KTM
Duke 125 167 bin 250 TL
125 RC 181 bin 250 TL
9- KUBA
Brilliant 125 40 bin TL
Superlight 125 50 bin TL
PESARO 125-X 37 bin 604 TL
10- KYMCO
Agility 125 73 bin 900 TL (Güncelleniyor)
Like 125 87 BİN 900 TL (Güncelleniyor)
Agility S 125i 83 bin 900 TL (Güncelleniyor)
11- MOTOLÜX
MTX125 48 bin 300 TL (Güncelleniyor)
Macchiato 125 45 bin 500 TL (Güncelleniyor)
Rossi RS 125 35 bin 950 TL (Güncelleniyor)
12- PEUGEOT
Django 125 108 bin 900 TL
Pulsion GT 159 bin 900 TL
Pulsion Allure 164 bin 900 TL
13- SYM
Fiddle 3 125 80 bin TL
Fiddle 4 125 97 bin TL
Jet 14 97 bin 500 TL
Jet X 125 122 bin TL
14- SUZUKİ
GSX-R 125 130 bin 900 TL (Güncelleniyor)
Address 125 77 bin 900 TL (Güncelleniyor)
Avenis 125 87 bin 900 TL (Güncelleniyor)
15- VESPA
Primavera 125 118 bin 900 TL (Güncelleniyor)