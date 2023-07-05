Türkiye’de satılan en ucuz 125 cc motosikletler belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, artık B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri ayrı bir motosiklet ehliyeti almadan kullanabilecek.

B sınıfı ehliyetle kullanılabilen ve Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler listesi belli oldu.

1- MONDİAL

DriftL 50 bin 810 TL

125 Vulture i 47 bin 384

125 Strada 66 bin 154

125 Lavinia 38 bin 549

2- APRİLLA

RS125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)

SR GT 125 127 bin 900 TL (Güncelleniyor)

RX 125 119 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Tuono 125 134 bin 900 TL (Güncelleniyor)

3- BAJAJ

Pulsar NS 125 84 bin 500 TL

4- KANUNİ

Kanuni Mati 125 45 bin 300

Kanuni RESA 125 51 bin 450

5- HERO

Dash (110) 55 bin 610 TL

Dash 125 61 bin 187

6- HONDA

Dio 79 bin 750 TL

PCX125 115 bin TL

7- HUSQVARNA

Svartpilen 125 168 bin 250 TL

8- KTM

Duke 125 167 bin 250 TL

125 RC 181 bin 250 TL

9- KUBA

Brilliant 125 40 bin TL

Superlight 125 50 bin TL

PESARO 125-X 37 bin 604 TL

10- KYMCO

Agility 125 73 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Like 125 87 BİN 900 TL (Güncelleniyor)

Agility S 125i 83 bin 900 TL (Güncelleniyor)

11- MOTOLÜX

MTX125 48 bin 300 TL (Güncelleniyor)

Macchiato 125 45 bin 500 TL (Güncelleniyor)

Rossi RS 125 35 bin 950 TL (Güncelleniyor)

12- PEUGEOT

Django 125 108 bin 900 TL

Pulsion GT 159 bin 900 TL

Pulsion Allure 164 bin 900 TL

13- SYM

Fiddle 3 125 80 bin TL

Fiddle 4 125 97 bin TL

Jet 14 97 bin 500 TL

Jet X 125 122 bin TL

14- SUZUKİ

GSX-R 125 130 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Address 125 77 bin 900 TL (Güncelleniyor)

Avenis 125 87 bin 900 TL (Güncelleniyor)

15- VESPA

Primavera 125 118 bin 900 TL (Güncelleniyor)