Türkiye’de yaşayan Rus kadından küstah video! Türk kadınlarıyla böyle dalga geçti

Sosyal medyada 'Valentina Alvares' adlı kadın, sosyal medyadan paylaştığı videolarla adından söz ettiriyor.

'Life valenti' kullanıcı adıyla Instagram'da yaklaşık 60 bine yakın takipçisi olan ve Türkiye'de yaşayan kadın, bu kez Türk kadınlarıyla dalga geçti.

Kadının yayınladığı videoda, "Rus kadınları, kocaları işten gelince direkt duşa atıyor. Suriyeli kadınlar, gecelikleriyle karşılıyorlar. Türk kadınları, haftada 5 gün başı ağrıyor. Sonra diyorsunuz, kocalarımız neden boşuyor bizi" ifadelerini kullandı.

O video tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu.