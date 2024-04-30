Türkiye'deki pilot sayısı 15 bine yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) 2023 Faaliyet Raporuna dayanarak, 2003 yılından bu yana yapılan yasal düzenlemelerle havacılık sektörü hızla genişledi. Hava yolu şirketlerinin sayısının artması, altyapı ve filo yatırımları, uçuş noktalarının çoğalması ve uçak bilet fiyatlarındaki düzenlemelerle sektör büyümeye devam etti.

2003 yılında yaklaşık 65.000 kişi havacılık sektöründe çalışırken, bu rakam 2022’de 262.925’e yükseldi. Sektörün cirosu, 2003’ten beri Türk Lirası cinsinden 218 kat, dolar cinsinden ise kurdaki artışa rağmen 16 kat artarak 2022’de 668,06 milyar TL’ye ulaştı.

Geçen yıl sonu itibarıyla sivil havacılık işletmelerinde toplam 668 uçak bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra, 207 hava taksi, 524 genel havacılık aracı, 431 balon ve 26 çok hafif hava aracı dahil olmak üzere toplam 1.856 hava aracı faaliyet göstermekteydi.

Yabancı pilot sayısı ise 518 olarak kaydedildi. Türkiye’de çalışan pilotların %4,2’si yabancı uyrukluydu. Ayrıca, geçen yıl sonunda 2.045 hava trafik kontrolörü, 463 dispeçer, 4.684 teknisyen, 620 hava trafik emniyeti elektronik personeli ve 609 havacılık bilgi yönetimi uzmanı olmak üzere toplam 8.421 diğer lisanslı teknik personel görev yapmaktaydı.