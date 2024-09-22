Türkiye’den giden 160 Kalaşnikof Bolivya’da ele geçti

Düzenleme: Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/
Türkiye’den giden 160 Kalaşnikof Bolivya’da ele geçti

Bolivya polisi, Türkiye'den geldiği iddia edilen 160 AK-47 tüfeğine el koydu.

Silahlar, Kolombiya üzerinden Bolivya'ya ulaştı ve Santa Cruz'daki Viru Viru havaalanında ele geçirildi.

Hükümet Bakanı Eduardo Del Castillo, silahların başka ülkelere kaçırılmak üzere paketlendiğini açıkladı.

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Associated Press News’in (AP) geçtiği ve Bolivya basınına yansıyan bilgilere göre, Tüfekler, uyuşturucuyla mücadele polisinin rutin aramaları sırasında bulundu.

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Del Castillo, bu silahların yalnızca silahlı gruplar tarafından kullanılabileceğini belirtti ve son varış yerlerini araştırdıklarını söyledi.

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Savcılık, olası alıcıları bulmak için Santa Cruz'da birçok eve baskın düzenledi. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı bildirilmedi. Savcı Delmy Guzmán, silah kaçakçılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bu, Bolivya'da bu yıl ele geçirilen en büyük silah sevkiyatlarından biri olarak kaydedildi.

Bolivya, yasadışı silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı grupları için bir geçiş ülkesi olarak değerlendiriliyor.

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