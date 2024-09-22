Türkiye’den giden 160 Kalaşnikof Bolivya’da ele geçti

Silahlar, Kolombiya üzerinden Bolivya'ya ulaştı ve Santa Cruz'daki Viru Viru havaalanında ele geçirildi.

Hükümet Bakanı Eduardo Del Castillo, silahların başka ülkelere kaçırılmak üzere paketlendiğini açıkladı.

Associated Press News’in (AP) geçtiği ve Bolivya basınına yansıyan bilgilere göre, Tüfekler, uyuşturucuyla mücadele polisinin rutin aramaları sırasında bulundu.

Del Castillo, bu silahların yalnızca silahlı gruplar tarafından kullanılabileceğini belirtti ve son varış yerlerini araştırdıklarını söyledi.

Savcılık, olası alıcıları bulmak için Santa Cruz'da birçok eve baskın düzenledi. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı bildirilmedi. Savcı Delmy Guzmán, silah kaçakçılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu, Bolivya'da bu yıl ele geçirilen en büyük silah sevkiyatlarından biri olarak kaydedildi.

Bolivya, yasadışı silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı grupları için bir geçiş ülkesi olarak değerlendiriliyor.