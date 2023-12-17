Türkiye'den Rusya'ya vergisiz yumurta

Rusya’ya yumurta ithalatı hakkında konuşan Patruşev, yumurtanın kışın pahalı olduğunu söyledi. Patruşev, yeni yıldan sonra yumurta fiyatlarının ucuzlayacağını umduğunu belirtti. Patruşev, “Bu hafta Azerbaycan’dan yumurta alacağız. Türkiye’den de vergisiz yumurta gelecek. Böylece yumurta fiyatlarını düşüreceğiz.” dedi.

Putin de 14 Aralık’ta yaptığı konuşmada, yumurta ithalatının gecikmesi yüzünden yumurta fiyatlarının yükseldiğini söylemişti. Putin, “Türkiye ile tarım dahil ekonomik ilişkilerimiz iyi gidiyor.” demişti.