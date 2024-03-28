Türkiye'nin 26 yıllık dev şirketi iflasın eşiğinde. 8 ülkeye aralıksız ihracat yapıyor. 4 ilde maden ocakları bulunuyor

Türkiye’nin köklü firmalarından biri olan ve 26 yıl boyunca faaliyet gösteren Yüce Nakliyat Emlak Madencilik ve İnşaat A.Ş., mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Şirket, Bursa merkezli olup, Türkiye’nin dört farklı ilinde maden ocakları işletmektedir. Bu ocaklardan çıkarılan mermerleri Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Cezayir, Vietnam, Singapur, Çin ve Hindistan gibi sekiz ülkeye ihraç etmektedir.

Yüce Nakliyat, 2022 yılında konkordato sürecine girdi ve bu süreci uzatma kararı aldı. Bu karar, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından onaylandı.

Şirket, 1998 yılında kurulmuş ve Boyutlu Taş Madenciliği ve Taş ocakçılığı sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye genelindeki dört ildeki maden ocaklarından elde edilen mermerlerin büyük bir kısmını yurt dışına ihraç eden firma, aynı zamanda yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Bursa’da son zamanlarda konkordato ilan eden firmaların sayısında gözle görülür bir şekilde artış yaşanıyor.