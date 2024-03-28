Milyonlarca ev sahibine kira uyarısı. Son gün açıklandı

Kaynak: Dünya
Milyonlarca ev sahibine kira uyarısı. Son gün açıklandı
Kira ve ücret kazancı gibi 2023’te elde edilen gelirlerin beyan edilmesi için son tarih olan 1 Nisan. Mükellefler elektronik ortamda beyan verebilecek.

2023’e ilişkin gelir vergisi beyannamelerini verme dönemini bitmesine sayılı günler kaldı.

Ev ve iş yeri sahiplerinin, sahip oldukları mülk üzerinden beyanname verme zorunluğu bulunuyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri 1 Nisan Pazartesi gününe kadar beyanda bulunmaları gerekiyor.

Konut kira geliri 2023 için için yıllık 21 bin TL’lik istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin TL’yi aşanların beyanname verme şartı bulunuyor.

odeme1.jpgELEKTRONİK ORTAMDA DA VERİLECEK

Mükelleflerin, Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden beyanname verebilme fırsatı bulunuyor.

Mükellefler söz konusu sisteme, "gib.gov.tr" sitesi üzerinden 7 gün 24 saat erişim sağlayabiliyor.

2024 "kira bildirim formu"’nu kiracılarda doldurabilecek. Bu sayede, mülk sahipleri ve kiracıların beyanlarının daha kolay karşılaştırılması sağlanmış olacak.

Tahakkuk eden gelir vergisinin, iki eşit taksitte ödenmesi fırsatı da veriliyor.

Söz konusu ödemeler, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabilecek.

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