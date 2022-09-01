1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İSO kara haberi verdi. İmalat sanayinde daralma 6.ayında da sürdü. Cari açık için büyük tehlike

İSO kara haberi verdi. İmalat sanayinde daralma 6.ayında da sürdü. Cari açık için büyük tehlike

İstanbul Sanayi Odası'ndan kara haber. Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 47.4'e yükselmesine karşılık sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. İmalat sektöründe daralma altıncı ayında da sürdü, ihracatı etkileyecek mi soruları sorulmaya başlandı. Bu durum cari açığın artmasına neden olacağı ileri sürülüyor.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:49
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:26
Takip Et

Türkiye'nin cari açığı büyüyecek mi? İSO'nun verdiği kara haber göre imalatta daralma 6'ncı ayında da sürdü

İSO kara haberi verdi. İmalat sanayinde daralma 6.ayında da sürdü. Cari açık için büyük tehlike
+
Aa
-

İmalat PMI, Ağustos'ta 47.4'e yükselmesine karşılık sektörde daralma altıncı ayda da devam etti

Üretimde daralma hafiflerken, istihdam artmaya devam etti. Girdi maliyetleri ve fabrika çıkış fiyatlarındaki artış ise gerilemeye devam etti ve sırasıyla 31 ayın ve 18 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Temmuz'da 46.9 değerini almasının ardından Ağustos'ta 47.4'e yükselerek sektörün altıncı ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler Ağustos'ta bir önceki aya göre daha keskin hızla daraldı. Yeni siparişler koronavirüs salgınının sektöre hakim olduğu Mayıs 2020'den bu yana en keskin hızda daraldı.

Üretim alt endeksi Ağustos'ta 43.3'ten 45.9'a yükselirken, yeni siparişler alt endeksi 43.6'dan 42.8'e geriledi.

Talepte düşüş, fiyatlarda artış ve küresel ekonomide zayıflama görüldüğünü kaydeden katılımcılar, bu nedenle yeni ihracat siparişlerinin de azaldığını belirtirken, bazıları Avrupa'dan talebin azaldığına dikkat çekti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Ağustos'ta 49.9'dan 48.5'e geriledi.

Öte yandan istihdamda artış devam ederken, yeni işe alımlarda da artış üç ayın zirvesine yükseldi.

Fiyat baskıları talep ve üretim hacmi üzerinde etkili olmaya devam etse de enflasyonun hafiflediğine dair işaretler arttı.

Hammadde, ulaşım ve enerji maliyetlerindeki artış, asgari ücretin yükselmesi ve TL'nin değer kaybı hem girdi maliyetleri hem de satış fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Üretimindeki daralma Ağustos'ta bir miktar hız kaybederken, yeni siparişlerin koronavirüs salgın hastalığının başlangıcından bu yana hızlı gerilemeyi kaydetmesiyle yeni siparişlerdeki trend daha dikkat çekici bir hâl aldı. Piyasa koşulları, hem iç hem de ihracat piyasalarında görülen zayıflık nedeniyle açık şekilde zorlayıcı" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Maçkalı
1.09.2022 15:58
Gözlerdeki ışıltıya bakacak olursak daralan yol tabelasını göremiyoruz ama olsun potamyalı rūstem aya gitme īşinden sonra şimdi F-35 imal etmeye başlıyacak yolumuz genişleyecek inşiallah.  
 
Abbas
1.09.2022 15:53
Akp liler yurtdışına kaçırdığı 500 milyar doların yarısı getirir, cari açığı değil tüm ülke borcumuzu kapatırlar ????  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
4
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
6
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
7
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.