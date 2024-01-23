Türkiye'nin dev halı markası satılıyor

Kaynak: PATRONLAR DÜNYASI
Türkiye'nin dev halı markası satılıyor
Türkiye’nin önde gelen dev halı markası satılıyor. 2016 yılında FETÖ soruşturmasında yönetimine kayyum atanan dev halı markasının tüm payları satışa çıkarıldı.

Türkiye’nin dev halı markası Gümüşsuyu Halı’nın Boyteks Tekstil A.Ş’nin paylarının tamamı satışa çıkarıldı. Gümüşsuyu-Elda halının tahmin edilen tutarı ise 1 milyar 215 milyar olarak duyuruldu.

İstikbal mobilya ve Boyteks’in yönetimine 2016 yılında FETÖ soruşturması sonucunda kayyum atanmış ve Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mülkiyeti Hazineye devredilmişti.

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AÇIK İHALE İLE SATILACAK

İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home’un sahip olduğu yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkarıldığı açıklandı. Doqu Home'un tahminen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi. Marka, birçok insanın evinde olan ve modaya yön veren bir marka olarak biliniyor.

KUMAŞ ÜRETİMİNDE SEKTÖR ÖNCÜLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise örme döşemelik kumaş üretiminde içinde olduğu sektörün öncüleri arasında yer alması ile biliniyor. Tahmini bedelin 1 milyar 750 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.

Yatırımcılar düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, açıklanan tarihlerde üretim tesislerini gezme imkanına sahip olabilecek ve dijital ortamda sunulacak olan Bilgi Odası’ndan şirketlere ilişkin bilgilere erişim imkânını bulabilecek.

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