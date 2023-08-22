Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin "Birlikte kazanıyoruz" diyerek çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiyenin ardından Doğuş Otomotiv de çalışanlarına 25 maaş ikramiye ödemesi yaptı.

Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye

Koronavirüs salgını döneminde "Hiçbir çalışanımızı işten çıkartmayacağız" diyen üstüne bir de çalışanlarına verdiği 25 maaş ikramiyeyle gündeme gelen Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya verdiği röportajda "Türkiye'deki tek iyi patron" dediği Doğuş Holding'in sahibi Ferit Şahenk de Yüce'nin izinden gidiyor. Yüce'nin, "O değişik bir adam. Vizyon sahibi, kibar, mütevazi, dost, adam... Hem ülkeye hem de birlikte çalıştığı arkadaşlarına katkısı çok fazla" dediği Ferit Şahenk de tıpkı Yüce gibi çalışanlarını düşündü.

25 MAAŞ İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPTI

Doğuş Otomotiv, çalışanlarına büyük bir sürpriz yaptı ve personeline 25 maaş ikramiye ödemesi gerçekleştirdi.

Doğuş Otomotiv yetkilileri, "Biz onlar sayesinde varız. O yüzden her zaman her zorlukta yanlarındayız" ifadelerini kullandı. 25 maaş ikramiye ödemesi ile hem şaşkınlık, hem de büyük mutluluk yaşayan çalışanlar, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkürlerini iletti.

Doğuş Grubu, altyapı inşaatı, eğlence sektörü, e-ticaret, gayrimenkul, lüks tüketim, medya, otomotiv endüstrisi, turizm, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyette bulunmaktadır.

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