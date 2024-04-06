Türkiye'nin dev kargo şirketi iflas etti! Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın sponsoruydu...

Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Gökhan Akyürek'in yaptığı GKN Kargo, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden eli boş dönerken, mahkeme iflas kararı açıkladı.

Dün görülen duruşmada, 563 milyon borçla iflasına karar verilen şirket tasfiye edilecek.

2 araç dışında hiçbir varlığı bulunmayan GKN Kargo, geçen ocak ayı başında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuş, konkordato talep edilen şirketin, sunulan proje doğrultusunda yeniden toparlanabileceği kaydedilmişti. Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı verdi komiser ataması yaptı.

"KONKORDATO PROJESİ RAPORUNUN BAŞARIYA ULAŞMASI İMKANSIZ"

Aradan geçen zamanda, şirketin mali durumu daha da kötüye giderken, faaliyet yürütemez konuma gelen şirketin komiser heyeti de mahkemeye sundukları raporda, şirketin konkordato projesinin başarıya ulaşmasının imkânsız olduğu belirtildi.

Raporda, “Şirketin geçici mühletten faydalandığı her gün alacaklıların durumu daha da kötüye gitmekte” ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA ALACAKLI KATILDI

Komiser heyetinin sunduğu olumsuz rapor sonrası, şirket için kritik duruşma dün yapılırken, duruşmaya GKN Kargo avukatları ve çok sayıda alacaklı şirket avukatı katıldı. Şirket avukatları, kesin mühlet talebinde bulundu.

563 MİLYON BORÇLA İFLAS

Tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra iflas kararını veren mahkeme, bu zamana kadar, en kısa sürede iflasla sonuçlanan konkordato dosyası olarak kayıtlara girdi. Tasfiye sürecine geçilen şirketin borcunun ise 563 milyon lira seviyesinde olduğu öğrenildi.

4 KULÜP ALACAKLI

GKN Kargo'nun söz konusu borcunun 50 milyon lirasının 4 spor kulübüne olduğu ve sponsorluk anlaşması yapan Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep Spor ve Şanlıurfa Spor alacaklı konumda olduğu ifade edildi.

Şirketin sahibi Akyürek’in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmiş, Akyürek’i, özel jetle Urfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirmişti.

GKN Kargo 2016'da kurulmuştu...